Юлия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юлия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яскин Сергей Трофимович

Отец ребёнка: Яскин Трофим Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яскин Леонид Трофимович

Отец ребёнка: Яскин Трофим Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яскин Трофим Николаевич

Рождение ребёнка
23.07.1953

Сын: Яскин Александр Трофимович

Отец ребёнка: Яскин Трофим Николаевич

Смерть
Неизвестно

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