Юлия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Яскин Трофим Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Яскин Трофим Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.07.1953
Сын: Яскин Александр Трофимович
Отец ребёнка: Яскин Трофим Николаевич
Смерть
Неизвестно