Саркисян Олеся Сергеевна 24.05.1984 — найти родственников по фамилии на Familio
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Саркисян Олеся Сергеевна

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Место рождения

Село Высокое Рязанской области Сараевского района

Дата рождения

24.05.1984

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1984

Отец: Лебедев Сергей Алексеевич

Мать: Лебедева Анна Владимировна

Село Высокое Рязанской области Сараевского района
Рождение ребёнка
08.05.2007

Сын: Саркисян Даниил Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
26.06.2013

Муж: Ивлиев Юрий Николай Николаевич

р.п.сараи Рязанская область
Рождение ребёнка
27.09.2013

Дочь: Ивлиева Валерия Юрьевна

Отец ребёнка: Ивлиев Юрий Николай Николаевич

Рождение ребёнка
17.01.2023

Сын: Ивлиев Александр Юрьевич

Отец ребёнка: Ивлиев Юрий Николай Николаевич

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