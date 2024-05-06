Саркисян Олеся Сергеевна
Место рожденияСело Высокое Рязанской области Сараевского района
Дата рождения24.05.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1984
Село Высокое Рязанской области Сараевского района
Рождение ребёнка
08.05.2007
Сын: Саркисян Даниил Алексеевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
26.06.2013
р.п.сараи Рязанская область
Рождение ребёнка
27.09.2013
Дочь: Ивлиева Валерия Юрьевна
Отец ребёнка: Ивлиев Юрий Николай Николаевич
Рождение ребёнка
17.01.2023
Отец ребёнка: Ивлиев Юрий Николай Николаевич