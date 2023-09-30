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Погорелой Иван Сидорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Погорелой Сидор Семенович

Мать: Матрена Емельяновна

Рождение ребёнка
1769

Дочь: (Погорелова) Ирина Ивановна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1771

Сын: Погорелов Федор Иванович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1772

Дочь: (Погорелова) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1775

Сын: Григорий Иванович

Мать ребёнка: Параскева Дмитриевна

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