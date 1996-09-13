Пронский Сергей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПронский Сергей Викторович

Пронский Сергей Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1959

Дата смерти

13.09.1996

Пол

Мужской

Отец

1932 г.р.

Мать

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1959

Отец: Пронский Виктор Сергеевич

Мать: Пронская Нина Архиповна

Рождение ребёнка
27.04.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пронская Галина Геннадьевна

Курск, город Курск, Курская область
Смерть
13.09.1996
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close