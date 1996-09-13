Пронский Сергей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1959
Дата смерти13.09.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1959
Отец: Пронский Виктор Сергеевич
Мать: Пронская Нина Архиповна
Рождение ребёнка
27.04.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пронская Галина Геннадьевна
Курск, город Курск, Курская область
Смерть
13.09.1996