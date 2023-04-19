Иванова (Михайлова) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Михайлова) Нина Ивановна

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Место рождения

Заполосье, Волотовский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

30.09.1943

Дата смерти

19.04.2023

Пол

Женский

Отец

Мать

1918 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1943

Отец: N Иван Иванович

Мать: Михайлова Клавдия Михайловна

Заполосье, Волотовский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
19.04.2023
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