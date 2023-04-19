Иванова (Михайлова) Нина Ивановна
Место рождения
Дата рождения30.09.1943
Дата смерти19.04.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1943
Отец: N Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
19.04.2023