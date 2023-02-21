Осип Семёнов
Место рожденияКаштак
Дата рождения1720
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Семён
Каштак
Рождение ребёнка
1763
Сын: Осипов Иван
Мать ребёнка: Анна Афанасьевна
Каштак
Рождение ребёнка
1767
Сын: Осипов Трофим
Мать ребёнка: Анна Афанасьевна
Каштак
Рождение ребёнка
1772
Сын: Осипов Владимир (Варфоломей)
Мать ребёнка: Анна Афанасьевна
Каштак
Рождение ребёнка
1776
Сын: Осипов Григорий
Мать ребёнка: Анна Афанасьевна
Каштак
Рождение ребёнка
1778
Сын: Осипов Леонтей
Мать ребёнка: Анна Афанасьевна
Каштак
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Афанасьевна
Смерть
Неизвестно