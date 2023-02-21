Осип Семёнов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осип Семёнов

Место рождения

Каштак

Дата рождения

1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Семён

Мать: не указана

Каштак
Рождение ребёнка
1763

Сын: Осипов Иван

Мать ребёнка: Анна Афанасьевна

Каштак
Рождение ребёнка
1767

Сын: Осипов Трофим

Мать ребёнка: Анна Афанасьевна

Каштак
Рождение ребёнка
1772

Сын: Осипов Владимир (Варфоломей)

Мать ребёнка: Анна Афанасьевна

Каштак
Рождение ребёнка
1776

Сын: Осипов Григорий

Мать ребёнка: Анна Афанасьевна

Каштак
Рождение ребёнка
1778

Сын: Осипов Леонтей

Мать ребёнка: Анна Афанасьевна

Каштак
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
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