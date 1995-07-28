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Митин Павел Алексеевич
Митин Павел Алексеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.07.1995
Пол
Мужской
Отец
Митин Алексей Васильевич
1965 г.р.
Мать
Митина Елена Валентиновна
1964 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1995
Отец:
Митин Алексей Васильевич
Мать:
Митина Елена Валентиновна
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