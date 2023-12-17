Клопов Виктор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клопов Виктор Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1951

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: Клопов Александр Арсентьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.05.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.04.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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