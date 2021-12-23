Тавостина (Кринина) Клавдия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тавостина (Кринина) Клавдия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Около 1996

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Кринин Григорий Васильевич

Мать: Кринина (Смородинова) Мария Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тавостин Михаил Игнатьевич

Рождение ребёнка
1924

Сын: Тавостин Игорь Михайлович

Отец ребёнка: Тавостин Михаил Игнатьевич

Рождение ребёнка
1928

Сын: Тавостин Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Тавостин Михаил Игнатьевич

Рождение ребёнка
1930

Дочь: (Тавостина) Кира Михайловна

Отец ребёнка: Тавостин Михаил Игнатьевич

Смерть
Около 1996

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