Тавостина (Кринина) Клавдия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиОколо 1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Сын: Тавостин Игорь Михайлович
Отец ребёнка: Тавостин Михаил Игнатьевич
Рождение ребёнка
1928
Сын: Тавостин Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Тавостин Михаил Игнатьевич
Рождение ребёнка
1930
Дочь: (Тавостина) Кира Михайловна
Отец ребёнка: Тавостин Михаил Игнатьевич
Смерть
Около 1996