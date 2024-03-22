Балдова (Буканова) Екатерина Федоровна
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Бракосочетание
29.10.1872
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Ольга Ивановнас
Отец ребёнка: Балдов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Балдов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1881
Сын: Балдов Ефим Иванович
Отец ребёнка: Балдов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Балдов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
25.01.1885
Дочь: Камаева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Балдов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1890
Сын: Балдов Илья Иванович
Отец ребёнка: Балдов Иван Дмитриевич
Смерть
Неизвестно