Балдова (Буканова) Екатерина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балдова (Буканова) Екатерина Федоровна

Место рождения

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Буканов Федор Кузьмич

Мать: Буканова Екатерина Тимофеевна

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
29.10.1872

Муж: Балдов Иван Дмитриевич

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Ольга Ивановнас

Отец ребёнка: Балдов Иван Дмитриевич

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Балдов Иван Дмитриевич

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1881

Сын: Балдов Ефим Иванович

Отец ребёнка: Балдов Иван Дмитриевич

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Балдов Иван Дмитриевич

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.01.1885

Дочь: Камаева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Балдов Иван Дмитриевич

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1890

Сын: Балдов Илья Иванович

Отец ребёнка: Балдов Иван Дмитриевич

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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