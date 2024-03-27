Спектор Матвей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.12.1928
Сын: Татаринова Любовь Матвеевна
Мать ребёнка: Спектор Ода
г Улан-Уде
Рождение ребёнка
1938
Сын: Спектор Леонид
Мать ребёнка: Спектор Ода
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Зиленина Элла
Мать ребёнка: Спектор Ода
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Спектор Ода
Смерть
Неизвестно