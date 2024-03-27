Спектор Матвей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спектор Матвей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1904 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.12.1928

Сын: Татаринова Любовь Матвеевна

Мать ребёнка: Спектор Ода

г Улан-Уде
Рождение ребёнка
1938

Сын: Спектор Леонид

Мать ребёнка: Спектор Ода

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Зиленина Элла

Мать ребёнка: Спектор Ода

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спектор Ода

Смерть
Неизвестно
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