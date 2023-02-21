Добряков Алексей Варламов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1798
Отец: Добряков Варлам Никифоров
Мать: Добрякова Марья
Бракосочетание
18.05.1818
Жена: Добрякова Агафья Иванова
поручители: Економические крестьяне Прокофий Никифоров, Левонтей Добряков, Родион Яковлев | Казанская церковь
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Пелагея Алексеева
Мать ребёнка: Добрякова Агафья Иванова
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Добрякова Агафья Иванова
Рождение ребёнка
20.09.1830
Мать ребёнка: Добрякова Агафья Иванова
Бракосочетание
23.10.1831
Поручители: со стороны жениха Села Новой Рачейки казенныя крестьяне Прокофий Никифоров Добряков, Тимофей Матвеев Медведев, Егор Стефанов Захаров; со стороны невесты Федор Андрев Шеронов, Стефан Иванов... Показать все
Рождение ребёнка
06.11.1832
Мать ребёнка: Добрякова Ксения Александрова
Рождение ребёнка
03.02.1834
Дочь: Агафья Алексеева
Мать ребёнка: Добрякова Ксения Александрова
Бракосочетание
?.11.1835
По жениху Поручители Онаго ж Села Новой Рачейки уделная кресьяне Тимофей Матвеиф Медведиф, Александр Леонтьиф Хвостоф; по невесте Прокофий Никифороф Добрякоф, Данила Яковлиф Маринин, Егор Степаноф Зах... Показать все
Рождение ребёнка
09.09.1844
Мать ребёнка: Добрякова Гликерия Иванова
Смерть
Неизвестно