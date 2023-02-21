Добряков Алексей Варламов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДобряков Алексей Варламов

Добряков Алексей Варламов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1798

Отец: Добряков Варлам Никифоров

Мать: Добрякова Марья

Бракосочетание
18.05.1818

Жена: Добрякова Агафья Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Економические крестьяне Прокофий Никифоров, Левонтей Добряков, Родион Яковлев | Казанская церковь
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Пелагея Алексеева

Мать ребёнка: Добрякова Агафья Иванова

Рождение ребёнка
1825

Сын: Добряков Маркел Алексеев

Мать ребёнка: Добрякова Агафья Иванова

Рождение ребёнка
20.09.1830

Сын: Добряков Иван Алексеев

Мать ребёнка: Добрякова Агафья Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
23.10.1831

Жена: Добрякова Ксения Александрова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Поручители: со стороны жениха Села Новой Рачейки казенныя крестьяне Прокофий Никифоров Добряков, Тимофей Матвеев Медведев, Егор Стефанов Захаров; со стороны невесты Федор Андрев Шеронов, Стефан Иванов... Показать все
Рождение ребёнка
06.11.1832

Сын: Добряков Иоанн Варламов

Мать ребёнка: Добрякова Ксения Александрова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.02.1834

Дочь: Агафья Алексеева

Мать ребёнка: Добрякова Ксения Александрова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
?.11.1835

Жена: Добрякова Гликерия Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
По жениху Поручители Онаго ж Села Новой Рачейки уделная кресьяне Тимофей Матвеиф Медведиф, Александр Леонтьиф Хвостоф; по невесте Прокофий Никифороф Добрякоф, Данила Яковлиф Маринин, Егор Степаноф Зах... Показать все
Рождение ребёнка
09.09.1844

Сын: Добряков Осиф Алексеев

Мать ребёнка: Добрякова Гликерия Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close