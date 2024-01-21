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Берёзов Виктор Сергеевич
Берёзов Виктор Сергеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.06.1949
Пол
Мужской
Отец
Берёзов Сергей Фёдорович
1914 г.р.
Мать
Берёзова (Бухлова) Мария Николаевна
1924 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1949
Отец:
Берёзов Сергей Фёдорович
Мать:
Берёзова Мария Николаевна
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