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Никифор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1799 г.р.

Мать

Около 1804 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Василий Гаврилович

Мать: Ирина Сидоровна

ГАРО ф 129 оп 32 д 119 св 506 РС Рязанский уезд 1834 №726 Рахманинов, Матчино, дворовые люди
Место жительства
1858
Матчино, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО ф 129 оп 54 д 94 св 848 РС Рязанский уезд 1858 Рахманинов, Матчино, дворовые люди
Смерть
Неизвестно

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