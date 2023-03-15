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Морозова Матрена Карповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1894 ст.

Дата смерти

04.12.1978

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1894 ст.

Отец: Карп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912 ст.

Сын: Морозов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Морозов Михаил Григорьев

Рождение ребёнка
1921

Сын: Морозов Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Морозов Михаил Григорьев

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1921

Сын: Морозов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Морозов Михаил Григорьев

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.12.1925

Дочь: Кравченко (Морозова) Тамара Михайловна

Отец ребёнка: Морозов Михаил Григорьев

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
04.12.1978
Москва, город федерального значения Москва

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