Морозова Матрена Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1894 ст.
Дата смерти04.12.1978
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1894 ст.
Отец: Карп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912 ст.
Сын: Морозов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Морозов Михаил Григорьев
Рождение ребёнка
1921
Сын: Морозов Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Морозов Михаил Григорьев
Рождение ребёнка
1921
Сын: Морозов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Морозов Михаил Григорьев
Рождение ребёнка
19.12.1925
Дочь: Кравченко (Морозова) Тамара Михайловна
Отец ребёнка: Морозов Михаил Григорьев
Смерть
04.12.1978