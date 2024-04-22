Нестерова Евгения
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.03.1959
Сын: Нестеров Леонид
д. Шлепетня, Опочецкого района, Псковской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нестеров Олег Владимирович
Отец ребёнка: Иванов Владимир Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
г. Мурманск
Похоронена на "Покровском" кладбище г. Опочка