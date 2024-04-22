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Нестерова Евгения

Место рождения

Опочка, Опочецкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Опочка, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.03.1959

Сын: Нестеров Леонид

Отец ребёнка: не указан

д. Шлепетня, Опочецкого района, Псковской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нестеров Олег Владимирович

Отец ребёнка: Иванов Владимир Иванович

Опочка, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Владимир Иванович

Смерть
Неизвестно
г. Мурманск
Похоронена на "Покровском" кладбище г. Опочка
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