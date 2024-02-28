Объедкова Анастасия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Объедкова Анастасия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.10.1872 ст.

Муж: Студеникин Косьма Иванович

Софиевка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Брак 11 октября 1872 г. (запись № 31 МК Введ.церкви); жениху- 18, невесте- 17 лет. Оба православные, первым браком. Свидетель: Семен Игнатович Хныкин (муж Александры Фе(о)доровны-мл. Студеникиной (Тим... Показать все
Рождение ребёнка
09.02.1874

Сын: Студеникин Власий Косьмич

Отец ребёнка: Студеникин Косьма Иванович

Софиевка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Власий Космич- родился в феврале1874 г.(запись № 19 в Введ.церкви) в Софиевке
Рождение ребёнка
05.08.1876

Дочь: Студеникина Евдокия Косьминична

Отец ребёнка: Студеникин Косьма Иванович

Софиевка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Евдокия - родилась в августе 1876 г. (запись № 120 Введ.церкви, с.Софиевка)
Рождение ребёнка
28.08.1880

Дочь: Студеникина Анна Косьминична

Отец ребёнка: Студеникин Косьма Иванович

Софиевка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Анна родилась в августе 1880 г.(запись № 114 Введ.ц. в с.Софиевка)
Рождение ребёнка
29.01.1883

Дочь: Студеникина Агафья (Агапия) Косьминична

Отец ребёнка: Студеникин Косьма Иванович

Софиевка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Агафья (Агапия) родилась в январе1883 г.(запись № 22 в МК Введ.церк.в с. Софиевка)
Рождение ребёнка
02.06.1888

Дочь: Студеникина Акилина Косьминична

Отец ребёнка: Студеникин Косьма Иванович

Софиевка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Акилина родилась 2 июня 1888 г.(запись № 70 в МК Введ.церкви с.Софиевка)
Рождение ребёнка
11.02.1891

Дочь: Студеникина Дарья Косьминична

Отец ребёнка: Студеникин Косьма Иванович

Софиевка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Дарья родилась в феврале 1891 г.(запись № 29 Введ.церк., с.Софиевка).В 1915 еще не замужем, девица, восприемница в Космо-Дамиановской церкви села Ключевка Оренб. губ. В то время родители жавут на Хуто... Показать все
Рождение ребёнка
11.10.1893

Дочь: Студеникина Пераскева Косьминична

Отец ребёнка: Студеникин Косьма Иванович

Софиевка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Пераскева родилась в октябре 1893 г.(запись № 134 в МК Введ.церк., в с. Софиевка)
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Студеникина Татьяна Косьминична

Отец ребёнка: Студеникин Косьма Иванович

Софиевка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Татьяна родилась в1897 г.в Софиевке.
Рождение ребёнка
30.01.1901 ст.

Сын: Студеникин Василий Косьмич

Отец ребёнка: Студеникин Косьма Иванович

Софиевка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Василий родился 30 января 1901 г.(№ ? Каз.церк. в с. Софиевка)
Смерть
Неизвестно
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