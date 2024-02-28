Объедкова Анастасия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Бракосочетание
11.10.1872 ст.
Брак 11 октября 1872 г. (запись № 31 МК Введ.церкви); жениху- 18, невесте- 17 лет. Оба православные, первым браком. Свидетель: Семен Игнатович Хныкин (муж Александры Фе(о)доровны-мл. Студеникиной (Тим... Показать все
Рождение ребёнка
09.02.1874
Сын: Студеникин Власий Косьмич
Отец ребёнка: Студеникин Косьма Иванович
Власий Космич- родился в феврале1874 г.(запись № 19 в Введ.церкви) в Софиевке
Рождение ребёнка
05.08.1876
Дочь: Студеникина Евдокия Косьминична
Отец ребёнка: Студеникин Косьма Иванович
Евдокия - родилась в августе 1876 г. (запись № 120 Введ.церкви, с.Софиевка)
Рождение ребёнка
28.08.1880
Дочь: Студеникина Анна Косьминична
Отец ребёнка: Студеникин Косьма Иванович
Анна родилась в августе 1880 г.(запись № 114 Введ.ц. в с.Софиевка)
Рождение ребёнка
29.01.1883
Дочь: Студеникина Агафья (Агапия) Косьминична
Отец ребёнка: Студеникин Косьма Иванович
Агафья (Агапия) родилась в январе1883 г.(запись № 22 в МК Введ.церк.в с. Софиевка)
Рождение ребёнка
02.06.1888
Дочь: Студеникина Акилина Косьминична
Отец ребёнка: Студеникин Косьма Иванович
Акилина родилась 2 июня 1888 г.(запись № 70 в МК Введ.церкви с.Софиевка)
Рождение ребёнка
11.02.1891
Дочь: Студеникина Дарья Косьминична
Отец ребёнка: Студеникин Косьма Иванович
Дарья родилась в феврале 1891 г.(запись № 29 Введ.церк., с.Софиевка).В 1915 еще не замужем, девица, восприемница в Космо-Дамиановской церкви села Ключевка Оренб. губ. В то время родители жавут на Хуто... Показать все
Рождение ребёнка
11.10.1893
Дочь: Студеникина Пераскева Косьминична
Отец ребёнка: Студеникин Косьма Иванович
Пераскева родилась в октябре 1893 г.(запись № 134 в МК Введ.церк., в с. Софиевка)
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Студеникина Татьяна Косьминична
Отец ребёнка: Студеникин Косьма Иванович
Татьяна родилась в1897 г.в Софиевке.
Рождение ребёнка
30.01.1901 ст.
Сын: Студеникин Василий Косьмич
Отец ребёнка: Студеникин Косьма Иванович
Василий родился 30 января 1901 г.(№ ? Каз.церк. в с. Софиевка)
Смерть
Неизвестно