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Пелагея Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Дата смерти

14.10.1797

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Алексей Иванов

Мать: Евдокия Леонтьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Кузьмина

Отец ребёнка: Кузьма Игнатьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей Кузьмин

Отец ребёнка: Кузьма Игнатьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьма Игнатьев

Рождение ребёнка
1754

Сын: Гавриил Кузьмин

Отец ребёнка: Кузьма Игнатьев

Гавриил Кузьмич (1754 — ?) Родился в семье дьякона села Тутанова Пошехонского уезда Кузьмы Игнатьевича. Служил дьячком в том же селе. В 1789 году рукоположен во диакона там же. В 1822 году уволен за ш... Показать все
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Анисья Кузьмина

Отец ребёнка: Кузьма Игнатьев

Рождение ребёнка
1766

Сын: Смирнов Иоанн Кузьмин

Отец ребёнка: Кузьма Игнатьев

Смирнов Иоанн Кузьмич (1766 — ?) Родился в семье дьякона села Тутанова Пошехонского уезда Кузьмы Игнатьевича. С 1795 года — священник в том же селе. Жена его Прасковья Никитична (1768-?), дочь священн... Показать все
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Ефросиния Кузьмина

Отец ребёнка: Кузьма Игнатьев

Смерть
14.10.1797

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