Пелагея Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
Дата смерти14.10.1797
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: Алексей Иванов
Мать: Евдокия Леонтьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Кузьмина
Отец ребёнка: Кузьма Игнатьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей Кузьмин
Отец ребёнка: Кузьма Игнатьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузьма Игнатьев
Рождение ребёнка
1754
Сын: Гавриил Кузьмин
Отец ребёнка: Кузьма Игнатьев
Гавриил Кузьмич (1754 — ?) Родился в семье дьякона села Тутанова Пошехонского уезда Кузьмы Игнатьевича. Служил дьячком в том же селе. В 1789 году рукоположен во диакона там же. В 1822 году уволен за ш... Показать все
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Анисья Кузьмина
Отец ребёнка: Кузьма Игнатьев
Рождение ребёнка
1766
Отец ребёнка: Кузьма Игнатьев
Смирнов Иоанн Кузьмич (1766 — ?) Родился в семье дьякона села Тутанова Пошехонского уезда Кузьмы Игнатьевича. С 1795 года — священник в том же селе. Жена его Прасковья Никитична (1768-?), дочь священн... Показать все
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Ефросиния Кузьмина
Отец ребёнка: Кузьма Игнатьев
Смерть
14.10.1797