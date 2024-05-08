Еремин Александр Егорович 22.11.1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Еремин Александр Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1930

Дата смерти

30.01.1972

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1930

Отец: Еремин Егор

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.04.1957

Дочь: Еремина Светлана Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.03.1959

Сын: Еремин Виталий Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
30.01.1972

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