Еремин Александр Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1930
Дата смерти30.01.1972
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1930
Отец: Еремин Егор
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.04.1957
Дочь: Еремина Светлана Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.03.1959
Сын: Еремин Виталий Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
30.01.1972