Никулина Анна Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1930
Сын: Никулин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Никулин Михаил Устинович
Рождение ребёнка
1931
Сын: Никулин Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Никулин Михаил Устинович
Рождение ребёнка
1939
Сын: Никулин Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Никулин Михаил Устинович
Смерть
Неизвестно