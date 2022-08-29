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Никулина Анна Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никулин Михаил Устинович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Никулин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Никулин Михаил Устинович

Рождение ребёнка
1931

Сын: Никулин Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Никулин Михаил Устинович

Рождение ребёнка
1939

Сын: Никулин Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Никулин Михаил Устинович

Смерть
Неизвестно

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