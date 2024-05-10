Добровольский Иван Семенович
Место рождения
Дата рождения25.09.1843 ст.
Дата смерти23.08.1868 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1843 ст.
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 2169 - Метрическая книга Иоанно-Богословской церкви с. Войнаровка за 1843 г., Л. 8об-9
Крещение
26.09.1843 ст.
Таинство совершил приходский священник Николай Панасевич со стихарным дьячком Харитоном Панасевичем. | Церковь св. Иоанна Богослова | ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Укр... Показать все
Смерть
23.08.1868 ст.
Причина смерти: Чахотка | ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 3867 - Метрическая книга Иоанно-Богословской церкви с. Войнаровка... Показать все
Похороны
25.08.1868 ст.