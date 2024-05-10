Добровольский Иван Семенович 25.09.1843 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиДобровольский Иван Семенович

Добровольский Иван Семенович

Место рождения

Винаровка, Київська область

Дата рождения

25.09.1843 ст.

Дата смерти

23.08.1868 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1843 ст.

Отец: Добровольский Семен Васильевич

Мать: Добровольская Елена (Иулиания) Семёновна

Винаровка, Київська область
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 2169 - Метрическая книга Иоанно-Богословской церкви с. Войнаровка за 1843 г., Л. 8об-9
Крещение
26.09.1843 ст.
Винаровка, Київська область
Таинство совершил приходский священник Николай Панасевич со стихарным дьячком Харитоном Панасевичем. | Церковь св. Иоанна Богослова | ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Укр... Показать все
Смерть
23.08.1868 ст.
Винаровка, Київська область
Причина смерти: Чахотка | ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 3867 - Метрическая книга Иоанно-Богословской церкви с. Войнаровка... Показать все
Похороны
25.08.1868 ст.
Винаровка, Київська область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.