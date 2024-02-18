Глазырин Прокопий Борисович
Место рождения
Дата рождения1769 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1796 ст.
Дочь: (Глазырина) Агафья Прокопьевна
Мать ребёнка: Глазырина Пелагея Константиновна
Рождение ребёнка
1797 ст.
Сын: Глазырин Семен Прокопьевич
Мать ребёнка: Глазырина Пелагея Константиновна
Упоминание
1799 ст.
Исповедная роспись: 30 лет. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.6987 л.757
Рождение ребёнка
1802 ст.
Дочь: (Глазырина) Федосья Прокопьевна
Мать ребёнка: Глазырина Пелагея Константиновна
Упоминание
1803 ст.
Исповедная роспись: 34 года. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.7080 л.237
Смерть
Неизвестно