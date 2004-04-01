Врублевская (Богданович) Евдокия
Место рожденияД. Сапежинка Мокрянского сельсовета Быховского р-н
Дата рождения04.08.1916
Дата смерти?.04.2004
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1916
Отец: Богданович Никифор
Мать: Анна
Д. Сапежинка Мокрянского сельсовета Быховского р-н
Образование
1935
Закончила Могилевское педучилище
Среднее
Бракосочетание
1946
Мокрянский сельсовет
Рождение ребёнка
16.01.1947
Сын: Старовойтов Пётр
Отец ребёнка: Старовойтов Никита Стефанович
Рождение ребёнка
14.04.1951
Дочь: Авдеева Зинаида
Отец ребёнка: Старовойтов Никита Стефанович
Рождение ребёнка
06.06.1955
Дочь: Грищенко Лидия Александровна
Отец ребёнка: Врублевский Александр Викентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубцов Сергей
Отец ребёнка: Голубцов ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Голубцов ?
Смерть
?.04.2004