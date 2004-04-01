Врублевская (Богданович) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Врублевская (Богданович) Евдокия

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Место рождения

Д. Сапежинка Мокрянского сельсовета Быховского р-н

Дата рождения

04.08.1916

Дата смерти

?.04.2004

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1916

Отец: Богданович Никифор

Мать: Анна

Д. Сапежинка Мокрянского сельсовета Быховского р-н
Образование
1935
Закончила Могилевское педучилище
Среднее
Бракосочетание
1946

Муж: Старовойтов Никита Стефанович

Мокрянский сельсовет
Рождение ребёнка
16.01.1947

Сын: Старовойтов Пётр

Отец ребёнка: Старовойтов Никита Стефанович

Рождение ребёнка
14.04.1951

Дочь: Авдеева Зинаида

Отец ребёнка: Старовойтов Никита Стефанович

Рождение ребёнка
06.06.1955

Дочь: Грищенко Лидия Александровна

Отец ребёнка: Врублевский Александр Викентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Врублевский Александр Викентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубцов Сергей

Отец ребёнка: Голубцов ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубцов ?

Смерть
?.04.2004
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