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Савчуков Артем Петрович

Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

26.12.1978

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1978

Отец: Савчуков Петр Григорьевич

Мать: Савчукова Тамара Николаевна

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
12.08.2000

Жена: Савчукова Алия Муваритовна

Троицк, Троицкий, Челябинская область
Рождение ребёнка
02.04.2001

Дочь: Быстрова Елизавета Артемовна

Мать ребёнка: Савчукова Алия Муваритовна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.10.2006

Дочь: Савчукова Василиса Артемовна

Мать ребёнка: Савчукова Алия Муваритовна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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