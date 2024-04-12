Савчуков Артем Петрович
Место рождения
Дата рождения26.12.1978
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1978
Бракосочетание
12.08.2000
Троицк, Троицкий, Челябинская область
Рождение ребёнка
02.04.2001
Дочь: Быстрова Елизавета Артемовна
Мать ребёнка: Савчукова Алия Муваритовна
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.10.2006
Дочь: Савчукова Василиса Артемовна
Мать ребёнка: Савчукова Алия Муваритовна
Челябинск, Челябинский, Челябинская область