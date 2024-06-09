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Бестаев Алан Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1979

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1979

Отец: Бестаев Иван Шалвович

Мать: Газзаева Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бестаев Мурат Аланович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бестаева Милана Алановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бестаев Марат Аланович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пухаева Ульяна Ясоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пухаева Дана Алановна

Мать ребёнка: Пухаева Ульяна Ясоновна

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