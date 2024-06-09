Бестаев Алан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1979
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1979
Отец: Бестаев Иван Шалвович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бестаева Милана Алановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пухаева Ульяна Ясоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пухаева Дана Алановна
Мать ребёнка: Пухаева Ульяна Ясоновна