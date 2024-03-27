Скаллер Калман Абрамович
Место рожденияБашкирская Асср, Кубаский Р-Н, С. Кудара
Дата рождения12.04.1912
Дата смерти11.04.1943
ПолМужской
Отец
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1912
Отец: Скаллер Абрам
Мать: Скаллер Лаза
Башкирская Асср, Кубаский Р-Н, С. Кудара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Скаллер Евдокия
Смерть
11.04.1943
Ленинградская обл., Кировский р-н, Березовский с/с, пос.Новая Малукса
Причина смерти: погиб в бою
Похороны
Неизвестно
Ленинградская Область, Россия