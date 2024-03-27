Скаллер Калман Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкаллер Калман Абрамович

Скаллер Калман Абрамович

Место рождения

Башкирская Асср, Кубаский Р-Н, С. Кудара

Дата рождения

12.04.1912

Дата смерти

11.04.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1912

Отец: Скаллер Абрам

Мать: Скаллер Лаза

Башкирская Асср, Кубаский Р-Н, С. Кудара
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скаллер Евдокия

Смерть
11.04.1943
Ленинградская обл., Кировский р-н, Березовский с/с, пос.Новая Малукса
Причина смерти: погиб в бою
Похороны
Неизвестно
Ленинградская Область, Россия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close