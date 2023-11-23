Смирнова (Голикова) Александра Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Голикова) Александра Павлова

Место рождения

Ярославская губерния

Дата рождения

1816

Дата смерти

После 1884

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Голиков Павел Иванов

Мать: Голикова (Каменская) Павла Михайлова

Бракосочетание
10.11.1839

Муж: Смирнов Петр Андреев

Супруг(-а): Александра Павлова Смирнова (Голикова)
Рождение ребёнка
1840

Сын: Смирнов Александр Петров

Отец ребёнка: Смирнов Петр Андреев

Рождение ребёнка
08.07.1842

Дочь: Рыкунова (Смирнова) Ольга Петровна

Отец ребёнка: Смирнов Петр Андреев

Рождение ребёнка
27.08.1844

Дочь: Селиверстова (Смирнова) Анна Петрова

Отец ребёнка: Смирнов Петр Андреев

Рождение ребёнка
13.01.1846

Дочь: Красотина (Смирнова) Мария Петрова

Отец ребёнка: Смирнов Петр Андреев

Рождение ребёнка
1848

Сын: Смирнов Павел Петров

Отец ребёнка: Смирнов Петр Андреев

Рождение ребёнка
29.02.1852

Дочь: Ушакова (Смирнова) Александра Петрова

Отец ребёнка: Смирнов Петр Андреев

Рождение ребёнка
24.05.1853

Дочь: Ушакова (Смирнова) Павла Петрова

Отец ребёнка: Смирнов Петр Андреев

Рождение ребёнка
24.07.1855

Сын: Смирнов Николай Петров

Отец ребёнка: Смирнов Петр Андреев

Рождение ребёнка
08.11.1857

Сын: Смирнов Михаил Петров

Отец ребёнка: Смирнов Петр Андреев

Рождение ребёнка
29.03.1860

Сын: Смирнов Василий Петров

Отец ребёнка: Смирнов Петр Андреев

Смерть
После 1884

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