Смирнова (Голикова) Александра Павлова
Место рожденияЯрославская губерния
Дата рождения1816
Дата смертиПосле 1884
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Бракосочетание
10.11.1839
Муж: Смирнов Петр Андреев
Супруг(-а): Александра Павлова Смирнова (Голикова)
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Смирнов Петр Андреев
Рождение ребёнка
08.07.1842
Дочь: Рыкунова (Смирнова) Ольга Петровна
Отец ребёнка: Смирнов Петр Андреев
Рождение ребёнка
27.08.1844
Дочь: Селиверстова (Смирнова) Анна Петрова
Отец ребёнка: Смирнов Петр Андреев
Рождение ребёнка
13.01.1846
Дочь: Красотина (Смирнова) Мария Петрова
Отец ребёнка: Смирнов Петр Андреев
Рождение ребёнка
1848
Сын: Смирнов Павел Петров
Отец ребёнка: Смирнов Петр Андреев
Рождение ребёнка
29.02.1852
Дочь: Ушакова (Смирнова) Александра Петрова
Отец ребёнка: Смирнов Петр Андреев
Рождение ребёнка
24.05.1853
Дочь: Ушакова (Смирнова) Павла Петрова
Отец ребёнка: Смирнов Петр Андреев
Рождение ребёнка
24.07.1855
Отец ребёнка: Смирнов Петр Андреев
Рождение ребёнка
08.11.1857
Отец ребёнка: Смирнов Петр Андреев
Рождение ребёнка
29.03.1860
Отец ребёнка: Смирнов Петр Андреев
Смерть
После 1884