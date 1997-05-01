Ефремова Людмила Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремова Людмила Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1936

Дата смерти

?.05.1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ефремов Геннадий Иванович

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Смерть
?.05.1997

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