Ефремова Людмила Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1936
Дата смерти?.05.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.07.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ефремов Геннадий Иванович
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Смерть
?.05.1997