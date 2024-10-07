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Ирина Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

1845

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Абрам Ильич

Мать: Мария Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агап Федорович

Рождение ребёнка
09.01.1804

Дочь: Татьяна Агаповна

Отец ребёнка: Агап Федорович

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Мавра Агаповна

Отец ребёнка: Агап Федорович

Рождение ребёнка
1814

Сын: Сидор Агапович

Отец ребёнка: Агап Федорович

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Евдокия Агаповна

Отец ребёнка: Агап Федорович

Горностаево, Коломенский, Московская область
Смерть
1845

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