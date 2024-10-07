Ирина Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смерти1845
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Абрам Ильич
Мать: Мария Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Агап Федорович
Рождение ребёнка
09.01.1804
Дочь: Татьяна Агаповна
Отец ребёнка: Агап Федорович
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Мавра Агаповна
Отец ребёнка: Агап Федорович
Рождение ребёнка
1814
Сын: Сидор Агапович
Отец ребёнка: Агап Федорович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Евдокия Агаповна
Отец ребёнка: Агап Федорович
Горностаево, Коломенский, Московская область
Смерть
1845