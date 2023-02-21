Воронкова (Гусева) Вера Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: Гусев Михаил
Рождение ребёнка
?.07.1963
Сын: Воронков Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Воронков Владимир
Большая Ижора, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воронков Олег Владимирович
Отец ребёнка: Воронков Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воронков Владимир