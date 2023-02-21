Воронкова (Гусева) Вера Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронкова (Гусева) Вера Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Гусев Михаил

Мать: Гусева Александра Егоровна

Рождение ребёнка
?.07.1963

Сын: Воронков Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Воронков Владимир

Большая Ижора, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронков Олег Владимирович

Отец ребёнка: Воронков Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронков Владимир

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