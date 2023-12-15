Алексей Васильевич
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Василий Пименович
Мать: Христиния Васильевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89M3-W3HV?i=191&wc=M6MV-YWG%3A224254401%2C226324801%2C226626101&cc=1929530
Бракосочетание
20.01.1819 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGXD-C79?i=287&cc=1921824&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6PR2-P71N
Рождение ребёнка
1828
Сын: Ефим Алексеевич
Мать ребёнка: (Смирнова) Марфа Лазаревна
Пом. Олонкин Загорье на 1851
Смерть
1833
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89M3-W3HV?i=191&wc=M6MV-YWG%3A224254401%2C226324801%2C226626101&cc=1929530