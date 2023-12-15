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Алексей Васильевич

Место рождения

Ферково, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Василий Пименович

Мать: Христиния Васильевна

Ферково, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89M3-W3HV?i=191&wc=M6MV-YWG%3A224254401%2C226324801%2C226626101&cc=1929530
Бракосочетание
20.01.1819 ст.

Жена: (Смирнова) Марфа Лазаревна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGXD-C79?i=287&cc=1921824&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6PR2-P71N
Рождение ребёнка
1828

Сын: Ефим Алексеевич

Мать ребёнка: (Смирнова) Марфа Лазаревна

Ферково, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область
Пом. Олонкин Загорье на 1851
Смерть
1833
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89M3-W3HV?i=191&wc=M6MV-YWG%3A224254401%2C226324801%2C226626101&cc=1929530

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