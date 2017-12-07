Бабин Геннадий Иванович
Место рожденияНижние Новинки
Дата рождения17.08.1936
Дата смерти07.12.2017
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1936
Отец: Бабин Иван Максимович
Рождение ребёнка
08.11.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бабина Зоя Григорьевна
Рождение ребёнка
21.12.1965
Дочь: Чупрун (Бабина) Наталья Геннадьевна
Мать ребёнка: Бабина Зоя Григорьевна
Губаха, город Губаха, Пермский край
Смерть
07.12.2017
Среднеуральск, Среднеуральск, Свердловская область