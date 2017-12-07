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Бабин Геннадий Иванович

Место рождения

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Дата рождения

17.08.1936

Дата смерти

07.12.2017

Пол

Мужской

Отец

Мать

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1965 г.р.

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1936

Отец: Бабин Иван Максимович

Мать: Бабина Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
08.11.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бабина Зоя Григорьевна

Рождение ребёнка
21.12.1965

Дочь: Чупрун (Бабина) Наталья Геннадьевна

Мать ребёнка: Бабина Зоя Григорьевна

Губаха, город Губаха, Пермский край
Смерть
07.12.2017
Среднеуральск, Среднеуральск, Свердловская область

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