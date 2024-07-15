Кудрявцова Настасья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: Мидякова Аграфена
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Барабинский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1822
Сын: Кудрявцов Виктор Егорович
Отец ребёнка: Кудрявцов Егор Кириллович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Кудрявцова) Минодора Егоровна
Отец ребёнка: Кудрявцов Егор Кириллович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Кудрявцов Степан Егорович
Отец ребёнка: Кудрявцов Егор Кириллович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Кудрявцова) Устинья Егоровна
Отец ребёнка: Кудрявцов Егор Кириллович
Смерть
Неизвестно