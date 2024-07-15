Кудрявцова Настасья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцова Настасья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: Мидякова Аграфена

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцов Егор Кириллович

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Барабинский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1822

Сын: Кудрявцов Виктор Егорович

Отец ребёнка: Кудрявцов Егор Кириллович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Кудрявцова) Минодора Егоровна

Отец ребёнка: Кудрявцов Егор Кириллович

Рождение ребёнка
1838

Сын: Кудрявцов Степан Егорович

Отец ребёнка: Кудрявцов Егор Кириллович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Кудрявцова) Устинья Егоровна

Отец ребёнка: Кудрявцов Егор Кириллович

Смерть
Неизвестно

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