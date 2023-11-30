Решетова Ирина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Решетова Ирина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1973

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Решетов Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
18.01.1995

Сын: Решетов Владислав Алексеевич

Отец ребёнка: Решетов Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
15.05.2007

Дочь: Решетова Ксения Алексеевна

Отец ребёнка: Решетов Алексей Дмитриевич

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