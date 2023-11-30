Решетова Ирина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.01.1995
Сын: Решетов Владислав Алексеевич
Отец ребёнка: Решетов Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
15.05.2007
Дочь: Решетова Ксения Алексеевна
Отец ребёнка: Решетов Алексей Дмитриевич