Степанида Григорьева
Место рождения
Дата рождения1793 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793 ст.
Отец: Григорий Васильев
Мать: Екатерина Яковлева
Бракосочетание
26.09.1810 ст.
Муж: Евдоким Иванов
Бракосочетание
02.07.1816 ст.
Муж: Лев Андреев
Рождение ребёнка
1818 ст.
Сын: Игнатий Львов
Отец ребёнка: Лев Андреев
Рождение ребёнка
05.09.1820 ст.
Сын: Захар Львов
Отец ребёнка: Лев Андреев
Рождение ребёнка
20.05.1823 ст.
Дочь: Федосья Львова
Отец ребёнка: Лев Андреев
Рождение ребёнка
10.02.1825 ст.
Сын: Дмитрий Львов
Отец ребёнка: Лев Андреев
Рождение ребёнка
20.02.1831 ст.
Дочь: Агафья Львова
Отец ребёнка: Лев Андреев
Смерть
Неизвестно