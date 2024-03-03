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Степанида Григорьева

Место рождения

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1793 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793 ст.

Отец: Григорий Васильев

Мать: Екатерина Яковлева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
26.09.1810 ст.

Муж: Евдоким Иванов

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
02.07.1816 ст.

Муж: Лев Андреев

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1818 ст.

Сын: Игнатий Львов

Отец ребёнка: Лев Андреев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.09.1820 ст.

Сын: Захар Львов

Отец ребёнка: Лев Андреев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.05.1823 ст.

Дочь: Федосья Львова

Отец ребёнка: Лев Андреев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.02.1825 ст.

Сын: Дмитрий Львов

Отец ребёнка: Лев Андреев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.02.1831 ст.

Дочь: Агафья Львова

Отец ребёнка: Лев Андреев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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