Шеломова Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шеломов Семен Ильич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Шеломова) Татьяна Семеновна
Отец ребёнка: Шеломов Семен Ильич
Рождение ребёнка
1834
Сын: Шеломов Василий Семенович
Отец ребёнка: Шеломов Семен Ильич
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Шеломов Семен Ильич
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Шеломов Семен Ильич
Рождение ребёнка
1843
Сын: (Шеломова) Улита Семеновна
Отец ребёнка: Шеломов Семен Ильич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Шеломова) Пелагея Семеновна
Отец ребёнка: Шеломов Семен Ильич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Шеломова) Матрена Семеновна
Отец ребёнка: Шеломов Семен Ильич
Смерть
Неизвестно