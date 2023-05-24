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Шеломова Евдокия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеломов Семен Ильич

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Шеломова) Татьяна Семеновна

Отец ребёнка: Шеломов Семен Ильич

Рождение ребёнка
1834

Сын: Шеломов Василий Семенович

Отец ребёнка: Шеломов Семен Ильич

Рождение ребёнка
1839

Сын: Шеломов Федор Семенович

Отец ребёнка: Шеломов Семен Ильич

Рождение ребёнка
1840

Сын: Шеломов Иван Семенович

Отец ребёнка: Шеломов Семен Ильич

Рождение ребёнка
1843

Сын: (Шеломова) Улита Семеновна

Отец ребёнка: Шеломов Семен Ильич

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Шеломова) Пелагея Семеновна

Отец ребёнка: Шеломов Семен Ильич

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Шеломова) Матрена Семеновна

Отец ребёнка: Шеломов Семен Ильич

Смерть
Неизвестно

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