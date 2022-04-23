Мукаев Марат Сибгатович
Место рожденияУзбекистан, г. Ширабад
Дата рождения03.06.1947
Дата смерти23.04.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Узбекистан, г. Ширабад
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.06.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
23.04.2022
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область