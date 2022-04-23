Мукаев Марат Сибгатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мукаев Марат Сибгатович

Место рождения

Узбекистан, г. Ширабад

Дата рождения

03.06.1947

Дата смерти

23.04.2022

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Узбекистан, г. Ширабад
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.06.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
23.04.2022
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

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