Tamm (Ermann) Mari
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1843
Дата смерти06.08.1871
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.07.1865
Муж: Tamm Mart
Рождение ребёнка
21.06.1866
Дочь: Tamm (Tamm) Ann
Отец ребёнка: Tamm Mart
Рождение ребёнка
23.02.1870
Дочь: Westerberg (Tamm) Marie
Отец ребёнка: Tamm Mart
Смерть
06.08.1871