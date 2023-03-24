Tamm (Ermann) Mari — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Tamm (Ermann) Mari

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1843

Дата смерти

06.08.1871

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1844 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.07.1865

Муж: Tamm Mart

Рождение ребёнка
21.06.1866

Дочь: Tamm (Tamm) Ann

Отец ребёнка: Tamm Mart

Рождение ребёнка
23.02.1870

Дочь: Westerberg (Tamm) Marie

Отец ребёнка: Tamm Mart

Смерть
06.08.1871

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