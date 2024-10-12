Земяновский Стефан Вильгельм Владимир Францевич
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смерти1858
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Крещение
10.12.1821 ст.
в Рижском Римско-католическом костеле
Образование
С 1843 по 1848
Тарту, Tartu linn, Tartu maakond
Императорский Дерптский Университет, юридический факультет. (г. Дерпт)
Работа или профессия
С 1848 по 1850
Яунелгава, Aizkraukles novads
Определяется на службу с чином Губернского Секретаря Действительный студент Императорского Дерптскаго Университета Земяновский Фридрихштатским тюремным смотрителем. (г. Фридрихштадт)
Работа или профессия
С 14.08.1850 ст.
Екабпилс, Jēkabpils novads
Переводится Фридрихштатский тюремный смотритель Губернский секретарь Земяновский Зельбургским уездным фискалом. (г. Якобштадт)
Смерть
1858