Земяновский Стефан Вильгельм Владимир Францевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗемяновский Стефан Вильгельм Владимир Францевич

Земяновский Стефан Вильгельм Владимир Францевич

Место рождения

Рига, Rīga

Дата рождения

1821

Дата смерти

1858

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Земяновский Франц (Франциск) Яковлевич

Мать: Земяновская (Белинг Behling) Констанция Розина

Рига, Rīga
Крещение
10.12.1821 ст.
Рига, Rīga
в Рижском Римско-католическом костеле
Образование
С 1843 по 1848
Тарту, Tartu linn, Tartu maakond
Императорский Дерптский Университет, юридический факультет. (г. Дерпт)
Работа или профессия
С 1848 по 1850
Яунелгава, Aizkraukles novads
Определяется на службу с чином Губернского Секретаря Действительный студент Императорского Дерптскаго Университета Земяновский Фридрихштатским тюремным смотрителем. (г. Фридрихштадт)
Работа или профессия
С 14.08.1850 ст.
Екабпилс, Jēkabpils novads
Переводится Фридрихштатский тюремный смотритель Губернский секретарь Земяновский Зельбургским уездным фискалом. (г. Якобштадт)
Смерть
1858

Мы используем куки для улучшения работы сайта.