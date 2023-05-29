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Шейнин Дмитрий Владимирович
Шейнин Дмитрий Владимирович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.08.1983
Пол
Мужской
Отец
Шейнин Владимир Георгиевич
1951 г.р.
Мать
Шейнина (Дремова) Татьяна Викторовна
1957 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1983
Отец:
Шейнин Владимир Георгиевич
Мать:
Шейнина Татьяна Викторовна
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