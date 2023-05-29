Шейнин Дмитрий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шейнин Дмитрий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1983

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1983

Отец: Шейнин Владимир Георгиевич

Мать: Шейнина Татьяна Викторовна

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