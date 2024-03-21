Осипов Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсипов Александр Николаевич

Осипов Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Алексей Александрович

Мать ребёнка: Осипова Людмила Борисовна

Рождение ребёнка
02.05.1978

Дочь: Медведева Вера Александровна

Мать ребёнка: Осипова Людмила Борисовна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.