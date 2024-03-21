Осипов Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осипов Алексей Александрович
Мать ребёнка: Осипова Людмила Борисовна
Рождение ребёнка
02.05.1978
Дочь: Медведева Вера Александровна
Мать ребёнка: Осипова Людмила Борисовна
Смерть
Неизвестно