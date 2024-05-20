Кузнецова Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.10.1978
Дочь: Кузнецова Анна Викторовна
Отец ребёнка: Кузнецов Виктор Александрович
Рождение ребёнка
04.06.1984
Сын: Кузнецов Алексей Викторович
Отец ребёнка: Кузнецов Виктор Александрович
Смерть
Неизвестно