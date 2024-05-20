Кузнецова Надежда Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузнецова Надежда Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Виктор Александрович

Рождение ребёнка
02.10.1978

Дочь: Кузнецова Анна Викторовна

Отец ребёнка: Кузнецов Виктор Александрович

Палатка, Хасынский, Магаданская область
Рождение ребёнка
04.06.1984

Сын: Кузнецов Алексей Викторович

Отец ребёнка: Кузнецов Виктор Александрович

Палатка, Хасынский, Магаданская область
Смерть
Неизвестно

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