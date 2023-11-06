Рябова Агафья Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рябов Фёдор Васильев
Отец ребёнка: Рябов Василий Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рябова Авдотья Васильева
Отец ребёнка: Рябов Василий Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рябова Настасья Васильева
Отец ребёнка: Рябов Василий Никитович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно