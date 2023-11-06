Рябова Агафья Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябова Агафья Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рябов Фёдор Васильев

Отец ребёнка: Рябов Василий Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рябова Авдотья Васильева

Отец ребёнка: Рябов Василий Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рябова Настасья Васильева

Отец ребёнка: Рябов Василий Никитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябов Василий Никитович

Смерть
Неизвестно
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