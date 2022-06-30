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Заостровский Василий Германович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1844 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1844 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заостровская Ольга Павловна

Образование
15.06.1871 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил курс Вологодской Духовной Семинарии.
Работа или профессия
04.10.1871 ст.
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Определен псаломщиком к Устюжской градской Вознесенской церкви.
Работа или профессия
05.07.1872 ст.
Тарногский Городок, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Рукоположен во священника к Богоявленской Шевденицкой церкви Тотемского уезда, на штатное место.
Рождение ребёнка
20.03.1873 ст.

Дочь: Заостровская Мария Васильевна

Мать ребёнка: Заостровская Ольга Павловна

Тарногский Городок, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
С 11.09.1873 ст.
Тарногский Городок, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Законоучитель Шевденицкого земского училища.
Рождение ребёнка
28.01.1876 ст.

Сын: Заостровский Феодосий Васильевич

Мать ребёнка: Заостровская Ольга Павловна

Тарногский Городок, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
С 1877 по 1880
Депутат по делам Тотемского духовного училища.
Награда
05.10.1877 ст.
Награжден набедренником.
Рождение ребёнка
07.09.1879 ст.

Дочь: Заостровская Анна Васильевна

Мать ребёнка: Заостровская Ольга Павловна

Тарногский Городок, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.10.1881 ст.

Сын: Заостровский Николай Васильевич

Мать ребёнка: Заостровская Ольга Павловна

Тарногский Городок, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
С 03.05.1882 ст.
Помощник Благочинного церквей IV округа Тотемского уезда.
Работа или профессия
С 28.03.1883 ст.
Тарногский Городок, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Председатель церковно-приходского попечительства.
Рождение ребёнка
01.09.1883 ст.

Сын: Заостровский Павел Васильевич

Мать ребёнка: Заостровская Ольга Павловна

Тарногский Городок, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Награда
1885
Награжден скуфьею.
Рождение ребёнка
21.02.1886 ст.

Дочь: Заостровская Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Заостровская Ольга Павловна

Тарногский Городок, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
С 21.05.1886 по 24.09.1890 ст.
Благочинный церквей IV округа Тотемского уезда.
Работа или профессия
С 1888 по 1891
Депутат по делам Тотемского духовного училища.
Награда
1893
Награжден камилавкой.
Рождение ребёнка
14.02.1895 ст.

Сын: Заостровский Александр Васильевич

Мать ребёнка: Заостровская Ольга Павловна

Тарногский Городок, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
С 1896 по 1902
Депутат по делам Тотемского духовного училища.
Награда
1900
За 25-летнюю службу по народному образованию удостоен Ордена Св. Анны 3-ей степени.
Работа или профессия
С 1902
Духовник в округе.
Работа или профессия
06.05.1905 ст.
За усердные труды по народному образованию возведен в сан протоиерея.
Работа или профессия
С 20.08.1910 ст.
Законоучитель Слудского земского училища.
Работа или профессия
15.02.1913 ст.
Тарногский Городок, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Уволен за штат.
Смерть
Неизвестно

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