Заостровский Василий Германович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1844 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
27.12.1844 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
15.06.1871 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил курс Вологодской Духовной Семинарии.
Работа или профессия
04.10.1871 ст.
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Определен псаломщиком к Устюжской градской Вознесенской церкви.
Работа или профессия
05.07.1872 ст.
Рукоположен во священника к Богоявленской Шевденицкой церкви Тотемского уезда, на штатное место.
Рождение ребёнка
20.03.1873 ст.
Дочь: Заостровская Мария Васильевна
Мать ребёнка: Заостровская Ольга Павловна
Работа или профессия
С 11.09.1873 ст.
Законоучитель Шевденицкого земского училища.
Рождение ребёнка
28.01.1876 ст.
Сын: Заостровский Феодосий Васильевич
Мать ребёнка: Заостровская Ольга Павловна
Работа или профессия
С 1877 по 1880
Депутат по делам Тотемского духовного училища.
Награда
05.10.1877 ст.
Награжден набедренником.
Рождение ребёнка
07.09.1879 ст.
Дочь: Заостровская Анна Васильевна
Мать ребёнка: Заостровская Ольга Павловна
Рождение ребёнка
05.10.1881 ст.
Сын: Заостровский Николай Васильевич
Мать ребёнка: Заостровская Ольга Павловна
Работа или профессия
С 03.05.1882 ст.
Помощник Благочинного церквей IV округа Тотемского уезда.
Работа или профессия
С 28.03.1883 ст.
Председатель церковно-приходского попечительства.
Рождение ребёнка
01.09.1883 ст.
Сын: Заостровский Павел Васильевич
Мать ребёнка: Заостровская Ольга Павловна
Награда
1885
Награжден скуфьею.
Рождение ребёнка
21.02.1886 ст.
Дочь: Заостровская Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Заостровская Ольга Павловна
Работа или профессия
С 21.05.1886 по 24.09.1890 ст.
Благочинный церквей IV округа Тотемского уезда.
Работа или профессия
С 1888 по 1891
Депутат по делам Тотемского духовного училища.
Награда
1893
Награжден камилавкой.
Рождение ребёнка
14.02.1895 ст.
Сын: Заостровский Александр Васильевич
Мать ребёнка: Заостровская Ольга Павловна
Работа или профессия
С 1896 по 1902
Депутат по делам Тотемского духовного училища.
Награда
1900
За 25-летнюю службу по народному образованию удостоен Ордена Св. Анны 3-ей степени.
Работа или профессия
С 1902
Духовник в округе.
Работа или профессия
06.05.1905 ст.
За усердные труды по народному образованию возведен в сан протоиерея.
Работа или профессия
С 20.08.1910 ст.
Законоучитель Слудского земского училища.
Работа или профессия
15.02.1913 ст.
Уволен за штат.
Смерть
Неизвестно