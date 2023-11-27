Артамонова (Кузнецова) Анна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артамонова (Кузнецова) Анна Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1860 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Кузнецов Ефим

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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