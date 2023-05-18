Ермолаева Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.04.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Барыш, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 12.10.1978
Сын: Ермолаев Андрей
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно