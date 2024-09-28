Волобуев Степан Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиВолобуев Степан

Волобуев Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волобуева Мария Степановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волобуева Елена Степановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
22.04.1905

Сын: Волобуев Владимир Степанович

Мать ребёнка: не указана

Труновское, Труновский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
18.08.1909

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Труновское, Труновский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно

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