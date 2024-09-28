Волобуев Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волобуева Мария Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волобуева Елена Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.04.1905
Сын: Волобуев Владимир Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.08.1909
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно