Чибикова (Киндер) Надежда Ивановна
женский, родилась 01.06.1936
умерла 15.09.2016
ОтецКиндер Иван Андреевич1902 г.р.
МатьКиндер (Мережко) Пелагея Матвеевна18.10.1904 г.р.
Супруги
Чибиков Виктор Егорович22.11.1936 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1936
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чибиков Виктор Егорович
Пос. Выдвиженец с-з, Комсомольский район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
13.06.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чибиков Виктор Егорович
Смерть
15.09.2016