Чибикова (Киндер) Надежда Ивановна 01.06.1936 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чибикова (Киндер) Надежда Ивановна

Автор
МВ
Васильева М.

женский, родилась 01.06.1936

умерла 15.09.2016

Отец
Киндер Иван Андреевич1902 г.р.
Мать
Киндер (Мережко) Пелагея Матвеевна18.10.1904 г.р.
Супруги
Чибиков Виктор Егорович22.11.1936 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1936

Отец: Киндер Иван Андреевич

Мать: Киндер (Мережко) Пелагея Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чибиков Виктор Егорович

Рождение ребёнка
01.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чибиков Виктор Егорович

Пос. Выдвиженец с-з, Комсомольский район, Хабаровский край

Рождение ребёнка
13.06.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чибиков Виктор Егорович

Смерть
15.09.2016

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