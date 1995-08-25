Ледовская Клавдия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1913
Дата смерти25.08.1995
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1913
Отец: Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ледовская Галина Михайловна
Отец ребёнка: Ледовской Михаил Абрамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ледовская Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Ледовской Михаил Абрамович
Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ледовской Валерий Михайлович
Отец ребёнка: Ледовской Михаил Абрамович
Смерть
25.08.1995