Ледовская Клавдия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ледовская Клавдия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1913

Дата смерти

25.08.1995

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1913

Отец: Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ледовская Галина Михайловна

Отец ребёнка: Ледовской Михаил Абрамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ледовская Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Ледовской Михаил Абрамович

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ледовской Валерий Михайлович

Отец ребёнка: Ледовской Михаил Абрамович

Смерть
25.08.1995
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