Широков Клим (Климка) Данилов
Место рождениядер. Федотки Балезина, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1630
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1630
Отец: Широков Данило Мартемьянов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1656
Сын: Широков Петр (Петрушка) Клементьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1658
Сын: Широков Федор (Фетка) Клементьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1667 и 1678
Сын: Широков Мартын Клементьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1674
Сын: Широков Яков (Якушко) Клементьев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1678