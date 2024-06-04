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Широков Клим (Климка) Данилов

Место рождения

дер. Федотки Балезина, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1630

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1630

Отец: Широков Данило Мартемьянов

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1656

Сын: Широков Петр (Петрушка) Клементьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1658

Сын: Широков Федор (Фетка) Клементьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1667 и 1678

Сын: Широков Мартын Клементьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1674

Сын: Широков Яков (Якушко) Клементьев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1678

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